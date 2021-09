Mola Adebisi: Die Wahrheit über seine Freundin Adelina Zilai

Das Herz von Mola Adebisi gehörte schon immer der Musik. Mit 14 begann er zu rappen, tanzte Hipp-Hopp und gründete eine eigene Band. 1993 wurde der musikbegeisterte Nachwuchsrapper Teil der Gruppe "4 Reeves", für die er wiederholt in die Rolle des Bühnenmoderators schlüpfte. Nach ersten Schritten in der Musikszene wurde Mola Adebisi noch im gleichen Jahr von VIVA entdeckt. Elf Jahre ging der gebürtige Niedersachse mit nigerianischen Wurzeln für den hippen Musiksender live und eroberte als „Käpt’n Mola“ im Laufe der Zeit die Herzen vieler Mädchen. Zu ihnen zählte auch die Schweizerin Adelina Zilai. Früher schmachtete sie ihn aus der Ferne an, heute ist sie die Freundin eines echten Star-Moderators! "Ich bin ja praktisch mit ihm aufgewachsen. Das ist bei uns immer so gewesen: Wir sind heimgekommen, haben Viva eingeschaltet und dann habe ich ihn gesehen. Da hatte ich nämlich auch noch ein Poster von Mola an der Tür aufgehängt. Ich war so richtig verliebt in ihn", erzählt die Wienerin verträumt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Mola ist durch und durch ihr Traummann!