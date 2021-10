Benjamin Melzer: Von der Frau zum Mann - Früher hieß er Yvonne!

Rückhalt und Kraft im Alltag erhält Benjamin Melzer von seiner Freundin Elisabeth "Sissi" Hofbauer, mit der er seit 2019 gemeinsam in München lebt. Dass ihr Liebster früher eine Frau war, stört die 25-jährige Designerin und Ex-GNTM-Teilnehmerin nicht im Geringsten: „Ich habe Ben als Mann kennengelernt. Es hört sich superstrange an, wenn man das so ausspricht. Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich von seiner Geschichte, aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst", gesteht Sissi Hofbauer im Gespräch mit "Promiflash". Seit März 2021 ist das Paar verlobt und träumt bereits von Kindern. Zwar kann der Hottie biologisch keinen eigenen Nachwuchs zeugen, aber davon lässt sich das Paar sicher nicht entmutigen. Doch erst einmal müssen sich Benjamin Ryan Melzer und Sissi Hofbauer in "Das Sommerhaus der Stars" 2021 mit acht anderen Promi-Paaren, zu denen auch Mola Adebisi und Freundin Adelina Zilai zählen, als Team beweisen.