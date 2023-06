"Sommerhaus"-Ricarda Raatz & Maurice Dziwak: Kampfansage! Sie zeigen es allen

Bei "Are You The One" machten Ricarda Raatz und Maurice Dziwak eher mit ihrem ständigen Hin und Her auf sich aufmerksam. Nach vielen Höhen und Tiefen in der Show entschieden sie sich jedoch dazu, es als Paar zu probieren. Seither sind die beiden unzertrennlich und zeigen das auch immer wieder stolz im Netz. Ob sie auch ihre nächste Herausforderung "Das Sommerhaus der Stars" so gut meistern werden? Jetzt machen die Zwei dem berüchtigten "Sommerhaus"-Fluch eine Kampfansage.