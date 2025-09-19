Sommerhaus-Sensation: Für Ryan und Lina wendet sich das Blatt!
Im „Sommerhaus” geraten Ryan und Lina ins Kreuzfeuer – Streit, Allianzen und Emotionen – doch dann folgt eine krasse Wendung!
Ryan bricht in Tränen aus.
© RTL
Drama, Tränen und jede Menge Zoff – bei „Das Sommerhaus der Stars“ steht in dieser Jubiläumsstaffel ein Paar besonders im Fokus: Ryan Wörl (23) und seine Freundin Lina (25). Was als scheinbar aussichtsloser Kampf gegen den Rest des Hauses begann, entwickelt sich für das Duo zur echten Überraschungsgeschichte.
Eskalation und Isolation: Ryan und Lina unter Beschuss
Schon in der ersten Nominierungsnacht krachte es gewaltig. Die Allianzen, auf die Ryan und Lina gebaut hatten, erwiesen sich als brüchig. Plötzlich standen die beiden ohne Rückhalt da, während um sie herum die Intrigen brodelten. Besonders nach Hankas freiwilligem Ausstieg in Folge 2 wurde Ryan zum Ziel heftiger Attacken – ausgerechnet von Micha, seinem früheren Verbündeten. Es folgte ein Schlagabtausch: „Aussage gegen Aussage“ – und niemand wusste mehr, wem man noch trauen konnte.
Micha und Edda wechselten die Seiten und schlossen sich der Mehrheit an. Die Situation spitzte sich weiter zu, als Tara Tabitha Ryan mit „Pussy“ beleidigte, nachdem ihm in einer emotionalen Szene die Tränen kamen. Schikanen und Ausgrenzung waren an der Tagesordnung.
Außenseiter werden Fan-Lieblinge
Doch während die Stimmung im Haus gegen sie kippte, passiert draußen vor den Bildschirmen nun das Gegenteil: Die Trash-TV-Community schließt Ryan und Lina ins Herz! Unter den Social-Media-Posts zur Show häufen sich Kommentare wie „Ryan und Lina auf die 1“ oder „Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich einen Ryan und Lina im Sommerhaus brauche (!!) bei diesen ganzen Krawallnudeln“. Die beiden Außenseiter werden plötzlich zu den heimlichen Stars der Staffel – ihre Authentizität und ihr Durchhaltevermögen sorgen für Sympathien.
Wie geht das Sommerhaus-Drama weiter?
Wie lange halten Ryan und Lina dem Druck noch stand? Werden sie am Ende vielleicht sogar als Überraschungssieger aus der Staffel hervorgehen? Die nächsten Folgen versprechen neue Allianzen, dramatische Wendungen und jede Menge Emotionen.
Eines ist sicher: Ryan und Lina sind längst mehr als nur Außenseiter – sie sind das Gesprächsthema der Staffel und könnten für die ganz große Überraschung sorgen!
RTL+
Instagram / dassommerhausderstars.rtl