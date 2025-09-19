Doch während die Stimmung im Haus gegen sie kippte, passiert draußen vor den Bildschirmen nun das Gegenteil: Die Trash-TV-Community schließt Ryan und Lina ins Herz! Unter den Social-Media-Posts zur Show häufen sich Kommentare wie „Ryan und Lina auf die 1“ oder „Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich einen Ryan und Lina im Sommerhaus brauche (!!) bei diesen ganzen Krawallnudeln“. Die beiden Außenseiter werden plötzlich zu den heimlichen Stars der Staffel – ihre Authentizität und ihr Durchhaltevermögen sorgen für Sympathien.