Sonja Zietlow: Bittere Abrechnung! Jetzt zeigt SIE ihr wahres Gesicht

Auf den Mund gefallen ist sie nicht – und genau diese direkte Art macht Sonja Zietlow zu einem der „echten“ des Dschungelcamps. Doch was für die Zuschauer lustig ist, sorgt bei den offenbar für miese Stimmung. Denn die wenden sich jetzt gegen die Moderatorin…

Bereits seit der ersten Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist Sonja festes Mitglied der -Show. Mit ihren frechen Kommentaren sorgt sie für Lacher und ordentlich Unterhaltung. Allerdings scheint es, als gehe Sonja auch hinter den Kulissen mit den Campern nicht auf Kuschelkurs. Als , die 2013 an dem -Format teilnahm, kürzlich via gefragt wurde, ob und Sonja „wirklich so cool“ wären, antwortete sie nur vielsagend: „Daniel ist total nett, auch wenn die Kamera aus ist!“ Kein Wort über Sonja. Klingt auch eher so, als wäre das bei ihr eben nicht der Fall.

Sonja Zietlow hat es sich mit einigen verscherzt

Dass die 51-Jährige ganz schön zickig werden kann, wurde auch in den aktuellen Folgen immer wieder deutlich. Denn: Wenn jemanden nicht leiden kann, lässt sie das sehr deutlich raushängen. Ihr jüngstes Opfer? (42)! „Es gab schon seeehr viele Bilder der großen ,Danni-Show‘“, haute sie knallhart bei „Das große Wiedersehen“ raus. Auch während der Dschungelprüfungen fiel auf: Traten zum Beispiel Danni und an, hatte Sonja für Elena stets lobende Worte übrig, bei Danni hingegen wurde sie zickig.

Sonja Zietlow: Eiskalt abserviert! Bittere Neuigkeiten nach dem Dschungelcamp

Auch Danielas guter Freund, Markus Simons, gefiel Sonjas Verhalten nicht: „Ich fand, dass Sonja extrem gegen Danni geätzt hat. Sie hat auch bei allen anderen Späße gemacht – im Vergleich aber harmlos. Bei mir kam es so rüber, dass es extrem war. Sie hat sich ihr Opfer ausgesucht, und zwar gnadenlos. Es ist nicht schön, das zu sehen“, erklärte er gegenüber "Closer". Ist Sonja diesmal einfach zu weit gegangen?

Im Video seht ihr, wie sich Sonja Zietlow im Laufe der Jahre verändert hat: