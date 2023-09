Sonja Zietlow: "Dschungelcamp"-Knaller! Damit hat keiner gerechnet

"Ich glaube, jetzt nach diesen ganzen Jahren, wenn ich da mal angefragt worden wäre und man mir viel Geld geboten hätte, wäre ich vielleicht sogar auch mal reingegangen", erklärt Sonja der Deutschen Presse-Agentur. "Hätte ich vielleicht gemacht, weil ich mittlerweile einfach zu dem stehe, wer ich bin und was ich mache. Aber kommt ja nicht dazu." Was nicht ist, kann ja noch werden! Vielleicht lässt der Sender sich ja wirklich dazu hinreißen, Sonja irgendwann in den Dschungel zu schicken!

Bis dahin konzentriert die Moderatorin sich aber erst einmal auf die neue Show "Die Verräter". 16 Promis ziehen in ein französisches Schloss, drei von ihnen sind "Mörder" und müssen von den anderen entlarvt werden. Als "Verräterin" könnte Sonja übrigens nicht an der Show teilnehmen. "Das Schlimme ist: Ich könnte es so lange nicht, den Leuten ins Gesicht zu lügen. Da bin ich wirklich zu empathisch, da würden mir Leute zu sehr leid tun", verrät sie. "Ich glaube, als Loyale würde ich es auch nicht lange überleben, weil alle denken würden: Ich bin bestimmt die Verräterin."