Sonja Zietlow: So erfolgreich ist ihr Mann Jens

Treffsichere Sprüche gepaart mit einer fetten Portion Ironie, für diese teuflische Kombination ist längst bekannt. Seit der ersten Stunde begeistert die Blondine als bissige Moderatorin der Reality- -Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ alljährlich ein Millionenpublikum auf . Doch während Sonja Zietlow vor der Kamera die Lorbeeren abstaubt, zieht ihr Ehemann still und heimlich hinter den Kulissen die Strippen. Als erfahrener Gag-Schreiber hat Jens Oliver Haas dem zu seinem rauschenden Erfolg verholfen. Wer ist der Mann, der Sonja Zietlow freiwillig die ganz große TV-Bühne überlässt?

Jens Oliver Haas: Der Mann von Sonja Zietlow beweist Humor

Ursprünglich stammt Jens Oliver Haas aus der Metropole Frankfurt am Main. Der Sohn einer Spanierin und eines Deutschen absolvierte nach dem Schulabschluss ein Studium der Medienwissenschaft, Amerikanistik und Germanistik in Marburg. Trotz seines frühzeitigen Studienabbruchs konnte sich der Nachwuchsjournalist früh einen Namen in der Medienbranche machen. Als Redakteur und später Redaktionsleiter zog er bereits in den 90er Jahren die Strippen bei verschiedenen TV-Produktionen wie „Immer wieder Sonntags“ oder „Die Harald Schmidt-Show“.

Sonja Zietlow und ihr Mann Jens Oliver Haas sind beruflich wie privat ein Traumpaar Foto: Getty Images

Dschungelcamp: Sonja Zietlows Mann schreibt die Gags

Wie auch Sonja Zietlow, ist ihr Ehemann Jens Oliver Haas ein Mann der ersten Stunde im australischen Dschungel. Gemeinsam mit Autor Micky Beisenherz stattet der 52-Jährige als Gag- und Drehbuchschreiber das Moderatoren-Duo mit ihren allseits beliebten und stets zynischen Sprüchen aus. Doch das ist noch längst nicht alles, denn auch seine Stimme ist den Zuschauern bekannt! So verleiht Jens Oliver Haas dem amerikanischen Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob seine Stimme für die deutsche Übersetzung der medizinischen Paraphrasen.

Sonja Kirchberger: Ihr Freund ist 14 Jahre jünger!

Sonja Zietlow & Jens Oliver Haas: Dreamteam im Dschungel

Bereits seit November 2002 sind Sonja Zietlow und ihr Mann Jens Oliver Haas glücklich verheiratet. Erst die brennende Leidenschaft für das Fernsehen brachte die beiden Medienprofis zusammen. So lernten sich die blonde Moderatorin und der schlagfertige Autor bei den Dreharbeiten zur allerersten Dschungelcamp-Staffel 2002 kennen und lieben. Doch nicht nur der gemeinsame Humor, sondern auch zahlreiche andere Interessen, schweißen die beiden bis heute zusammen. Neben ihrer medialen Begeisterung teilen Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas auch ein großes Herz für Vierbeiner.

Gemeinsam mit ihren zwei Hunden Lila und Manki pendeln die beiden Eheleute zwischen ihren Residenzen in München und Mallorca. Bereits 2008 rief Sonja Zietlow die Non-Profit-Organisation „BESCHÜTZERinstinkte e.V.“ ins Leben, die sich zugleich für verwahrloste oder gequälte Vierbeiner als auch behinderte Kinder einsetzt. Mit ihrem schlagfertigen Mann hat die hochbegabte Sonja Zietlow (Sie hat einen IQ von 132) genau den richtigen Partner für ein Leben in der Öffentlichkeit gefunden.

Sonja Zietlows Mann verleiht Dr. Bob seine Stimme! Hier erfahrt ihr, was ihr noch über den lustigen Dschungel-Arzt wissen müsst: