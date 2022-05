Sophia Thomalla: Aus und vorbei! Ihre Liebe ist gescheitert

Seit rund zwei Wochen dreht die Moderatorin für ihren Job bei "Are You The One?" wieder mal in Griechenland. Derweil kämpfte ihr Liebster in Madrid gegen Nachwuchsspieler Carlos Alcaraz – und verlor. Was seine gute Laune jedoch nicht trübte: "Auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es mit vorgestellt habe, war es eine großartige Woche", schwärmte er und feierte (ungewohnt sportlich) den Sieg seines Gegners mit Champagner.

Sophia hingegen ließ nichts von sich hören, likte nicht mal Alexanders Fotos. Ein möglicher Grund für die kalte Schulter: Bei Instagram hagelte es nach dem Match Liebesbekundungen von sexy Ladys – vor allem spanischen! Und das dürfte bei Sophia böse Erinnerungen geweckt haben. Immerhin bekam sie vor genau einem Jahr pikante Fotos ihres damaligen Freundes Loris Karius zugespielt – der sich, während sie in Griechenland drehte, mit einem heißen Bikini-Girl auf einer Jacht großartig amüsierte…