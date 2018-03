Sophia Thomalla: So hat sie 19 Kilo verloren!

Sophia Thomalla liebt es bekanntlich sexy und zieht mit heißen Outfits gerne die Aufmerksamkeit auf sich. Schließlich kann sie es sich auch leisten. Die 27-jährige wiegt schlanke 51 Kilo und an ihr ist kein Gramm zu viel zu finden. Im Gegenteil: Viele sind sogar der Meinung, dass sie eher zu wenig auf den Rippen hat.

Doch so etwas will Sophia nicht hören. Denn ihr Gewicht war schon immer ein sehr sensibles Thema für sie. Kaum zu glauben: Früher wog sie 19 Kilo mehr als heute!

Das ist ihr Abnehm-Geheimnis

Wie sie es geschafft hat, dermaßen abzuspecken? Eines steht fest: Hinter ihrem Traumbody steckt viel Schweiß und Disziplin. „45 Minuten Krafttraining, eine Stunde laufen. Ich habe zwei Kleidergrößen verloren“, verriet Sophia letztes Jahr ihr Abnehm-Geheimnis. Für sie ist täglicher Sport das A und O, um Pfunde purzeln zu lassen.

Als Teenager war sie übergewichtig

Schon im Alter von 15 Jahren hat es bei ihr "Klick" gemacht. Damals wog sie 70 Kilo und ihr Arzt stellte einen erhöhten Blutdruck fest. Er riet ihr ein wenig abzunehmen. Von da an überließ Sophia nichts mehr dem Zufall und trainierte hart, um sich in ihrem Körper wieder richtig wohlzufühlen. Da darf man dann auch schon mal zeigen, was man sich über Jahre hinweg erarbeitet hat!