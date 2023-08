Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Traurige Liebesneuigkeiten! Jetzt ist es raus

Auch wenn Sophia nämlich alles dafür gibt, um ihren Alex zu unterstützen, beteuert die Moderatorin nun im Gespräch mit "Gala", dass sie sich teilweise mehr Pärchenzeit mit ihrem Traummann wünscht! So offenbart sie: "Klar würde ich mir definitiv manchmal auch mehr Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden wünschen." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf die Beziehung der beiden werfen! Doch obwohl sich Sophia ihren Alex manchmal für sich ganz alleine wünscht, schlägt sein voller Terminkalender definitiv nicht auf ihre Laune! Ganz im Gegenteil sogar! So fügt sie abschließend hinzu: "Mir geht es gut eigentlich. Mir geht es eigentlich immer gut." Ob Alex sich Sophias Wunsch nach mehr "Quality-Time" wohl zu Herzen nimmt? Wir können gespannt sein ...