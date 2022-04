Soulin Omar: Karriere-Beichte! Jetzt wird alles anders

Modelmama Heidi Klum (48) war sofort verliebt: "Soulin punktet durch ihre starke Persönlichkeit. Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus – und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird", schwärmte die "GNTM"-Chefin in der vergangenen Staffel von Kandidatin Soulin Omar. Am Ende reichte es für die 21-Jährige zwar nur für Platz drei, doch während Siegerin Alex Mariah Peter anschließend direkt in der Versenkung verschwand, startete Soulin durch!

Auch interessant