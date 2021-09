Soulin Omar: Jetzt packt sie über GNTM & ihr neues Leben aus

Leider bringt ihr neues turbulentes Modelleben auch einige Veränderungen - und traurige Konsequenzen - mit sich. Von ihrem langjährigen Freund Merlin ist Soulin Omar mittlerweile getrennt. Während GNTM schwärmte sie noch von ihrer „Nummer 1“, doch kurze Zeit später zerbrach die Liebe. Schon während der Modelshow machte die Fernbeziehung dem Paar schwer zu schaffen. Und auch in den letzten Monaten war Soulin kaum noch zu Hause in Hamburg. „Ehrlich gesagt, weiß ich selbst gar nicht, wo ich wohne. Eigentlich lebe ich aus dem Koffer“, erkannte das Model kürzlich im Gespräch mit „Promiflash“. So muss auch ihre Familie in letzter Zeit immer öfter auf die 20-Jährige verzichten. Trotzdem stärken Mama und Co. Soulin stets den Rücken, wie die Ausreißerin "Gala" verraten hat: "Ich muss sagen, ich sehe meine Familie tatsächlich eher weniger. Es ist aber arbeitsbedingt und die verstehen das, die stehen 100 Prozent hinter mir." Nachdem ihre Eltern sich erst kürzlich eine neue Wohnung kauften, musste die Abiturientin nun auch ihr Kinderzimmer räumen. Noch sucht Soulin Omar nach einer zukünftigen Bleibe im Hamburger Zentrum – doch wer weiß, wo es das gefragt Model am Ende wirklich hin verschlägt.

Eigentlich hätte sich Soulin auch einen Platz unter den coolsten GNTM-Anwärterinnen aller Zeiten verdient: