Stefan Mross: Bittere Neuigkeiten für alle "Immer wieder sonntags"-Fans!

"Immer wieder sonntags" konnte auch diesen Sommer für mächtig tolle Schlagermomente sorgen. Stefan Mross, als Moderator der "ARD"-Sendung, begleitete die Zuschauer vor den Bildschirmen durch stimmungsvolle Vormittage und begrüßte eine Reihe hochkarätiger Gäste. Doch damit ist fürs erste Schluss! Denn am kommenden Sonntag, den 27. August, flimmert das letzte Mal für diese Saison die Schlager-Kultshow über die Bildschirme. Der Sender verkündet auf Facebook: "Mensch, das ging schnell - schon wieder Endspurt bei Immer wieder sonntags. Stefan Mross begrüßt ein letztes Mal für dieses Jahr Gäste wie Patrick Lindner, Lucas Cordalis, Eloy de Jong und Vincent Gross." Ein famoses Finale einer ereignisreichen Staffel.

Doch das Show-Aus ist für die Fans ein Grund zur Trauer. Auf Facebook schreiben Zuschauer: "Schade, dass es am kommenden Sonntag die letzte Sendung und die Saison vorbei ist" und "Ja, leider! Es könnte noch etwas weiter gehen." Die Fans richten sich mit ihrer Trauer auch direkt an Moderator Stefan Mross: "Schon? Das ist dann wohl das endgültige Aus vom Sommer. Das geht viel zu schnell. Ich hoffe, man sieht dich bald wieder in irgendeiner Show." Die Chancen stehen gut, dass die Kult-Show auch im nächsten Sommer mit Stefan Mross zurückkehren wird. Immerhin haben die Fans ihrem Idol trotz seiner Eskapaden die Treue gehalten...