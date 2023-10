Stefan Mross: Es knallt! Jetzt gehen seine Frauen aufeinander los

Einst waren sie beste Freundinnen. Bis Eva, Stefans jetzige Lebensgefährtin, nach seiner Trennung von Anna eine Beziehung mit ihm anfing. Eigentlich ein absolutes No-Go. Aber Eva geht noch weiter: Offensichtlich liebt sie nicht nur Annas Mann, sondern will auch sonst in ihre Rolle schlüpfen. So ließ sich die Brünette vor nicht allzu langer Zeit ihre Haare so hell färben wie Annas – dazu postete sie ein Foto aus dem Friseursalon und schrieb: "Hello Blondie". Eva geht auch in die gleichen Boutiquen wie Anna und trägt neuerdings Dirndl der Designerin Astrid Söll – Annas ehemaliger Kooperationspartnerin. Stefans Freundin drängt sich immer mehr in das alte Leben seiner Noch-Ehefrau.

Selbst Annas Stil wird von Eva kopiert! Als die 30-Jährige nach der Trennung von Stefan das gemeinsame Haus in der Nähe von Passau verließ, nahm sie nicht alle ihre Kleidungsstücke mit. Eva scheint sich Sachen davon geschnappt zu haben und posiert nun damit. Kürzlich ließ sie sich stolz mit einer Handtasche ablichten, die wohl Anna gehört.

Als "Das neue Blatt" Stefan darauf anspricht, scherzt er: "Was sind wir froh, dass es diese Tasche weltweit nur einmal gibt …" Tatsächlich gibt es die Tasche wahrscheinlich in tausendfacher Ausführung, und sie kostet im Internet auch nur um die 55 Euro, doch bei Evas Exemplar scheint es sich wirklich um Annas Tasche zu handeln. Sie hat dieselben Gebrauchsspuren an derselben Stelle. Das wäre schon ein merkwürdiger Zufall, findet auch Anna. Aus ihrem Umfeld hört man, dass sie ihre Sachen nicht kampflos aufgeben will. Es knallt zwischen Stefans beiden Frauen…

Pikant: Alle drei machen im Oktober auch noch eine Schlagerkreuzfahrt auf dem Dampfer "Costa Deliziosa", unter anderem geht es nach Venedig. Damit nicht aus Versehen doch mal einer der drei über Bord geht oder es zu einem anderen Eklat kommt, hat das Management die Auftritte so gelegt, dass sie sich nicht über den Weg laufen müssen. Ob das gut geht?