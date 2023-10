Stefan Mross: Es läuft nicht gut! Bricht nun alles über ihm zusammen?

Ach nein, es läuft einfach nicht bei Stefan Mross. Überhaupt nicht! Keine Woche, in der uns nicht eine Hiobsbotschaft erreicht. Erst das Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack. Dann wurde seine Sendung "Immer wieder sonntags" verdächtig oft in diesem Jahr abgesagt – und jetzt gibt es erneut Pleiten, Pech und Pannen in Stefans Leben. Und die Angst wird von Tag zu Tag größer! Die Angst vor dem nächsten Absturz …