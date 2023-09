Stefan Mross: Jaa, jetzt ist sein Glück perfekt!

Am 27. August lief für dieses Jahr die letzte Ausgabe von "Immer wieder sonntags" – und das brachte Moderator Stefan Mross zum Weinen. Dabei sollte diese Fotos niemand sehen. Der Sommer neigt sich dem Ende und wie immer verabschiedete sich Stefan Mross in der letzten Show von seinem Publikum. Doch diesmal hatte er eine besondere Nummer im Gepäck. "Ciao Arena, es tut so weh, ciao Arena, ich sag Ade", sang der Moderator. Dabei kämpfte er immer wieder mit den Tränen, die er sich aus dem Gesicht wischen musste. Stefan hatte seine Gefühle nicht mehr im Griff.