Stefan Mross: Nach Betrugs-Skandal - Jetzt mischt sich Ex Anna Carina ein

Stefan Mross (48) wird Betrug unterstellt. Angeblich habe der Sänger die Käufer seines Hauses in Markt Windorf (Bayern) übers Ohr gehauen. Es geht um Alfonz F. (75) und seine Frau Bettina (62), die im Sommer 2023 Stefans Haus in dem bayerischen Ort für stolze 835.000 Euro erworben hatten, wie "Bild" berichtete. Doch offenbar hat Stefan ihnen einige wichtige Details über das Haus verschwiegen, bzw. einfach gelogen: So hieß es beispielsweise, dass die Solaranlage des Hauses funktioniere, was beim Einzug des Rentner-Ehepaares nicht der Fall war. Dazu kommen 30 weitere Mängel, die Stefan Mross nicht erwähnt hatte. Doch dieser sieht sich keiner Schuld bewusst ... Jetzt bekommen Alfonz und Bettina Unterstützung von Stefan Mross' Noch-Ehefrau Anna Carina Woitschack (31)!