Stefan Mross: Überraschende Wende nach dem TV-Aus!

Bereits am 29. September wird alles anders! Denn da startet für Stefan Mross und eine Vielzahl seiner Schlagerkollegen in Fellbach ein großartiges Projekt. Aus "Immer wieder sonntags" wird nämlich dann "Immer wieder Schlager"! Der Kult-Moderator der "ARD"-Sonntagsshow geht auf große Tournee! Auf der Website der Show heißt es: "2023 bietet die Schlagerwelt ein ganz besonderes Schmankerl an: Stefan Mross präsentiert die neue Konzerttournee 'Immer wieder Schlager' mit Live-Band und grandiosen Gästen. Die Konzertreihe führt quer durch Deutschland und begeistert nicht nur mit Schlagerlegenden wie Nicki, G.G. Anderson oder Bata Illic, sondern auch mit den Vertretern des neuen, jungen Schlagers." Eine vielversprechende Ankündigung! Auch Zuschauer-Tickets soll es für die 20 Termine von "Immer wieder Schlager" noch geben. Eine Freudenbotschaft für alle Fans von Stefan Mross, die nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" Trübsal geblasen haben...