Stefan Mross & Eva Luginger: Jubel nach dem Trennungsjahr! Endlich können sie "Ja" sagen

Wer den Moderator und die Sängerin kürzlich bei der Feier im Europa-Park Rust gesehen hat, der wurde Zeuge ihrer großen Liebesshow. Händchen haltend, kuschelnd, sich anhimmelnd – Stefan und Eva zeigten sich sehr verliebt. Er nutzte die Chance, sie all seinen Freunden aus der Musikbranche voller Stolz vorzustellen. Schließlich waren von Beatrice Egli über Giovanni Zarrella bis hin zu Carmen Nebel alle da.

Dass es den beiden ernst ist, zeigt auch: Stefan verkaufte das Haus im Chiemgau, in dem er mit Anna Carina – immerhin die ehemalige beste Freundin von Eva – so glücklich war. In Österreich erstanden sie eine neue Villa in der Nähe eines See. Dort leben sie schon seit Wochen wie ein Ehepaar. "Die neue Bleibe sollte etwas kuscheliger sein. Ich will einen Neuanfang", sagt Stefan dazu, wie "Woche heute" berichtet.

Und nun kommen wir nochmal auf das Thema Hochzeit zurück. Als Stefan beim ersten Liebes-Interview im April gefragt wurde, ob er sich denn nach drei gescheiterten Ehen noch mal traut, antwortete er: "Ich bin für alles offen!"

Hat er seiner Eva also schon einen Antrag gemacht? Das ist im Moment noch sein Geheimnis. Viel Zeit lassen wird sich der "Immer wieder sonntags"-Moderator aber mit dem Ja-Wort nicht. Denn Geduld war noch nie Stefans Stärke…