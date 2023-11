Stefanie Hertel: Die Hochzeitsglocken läuten! Wird sie nochmal "Ja" sagen?

Fakt ist: Sie haben bereits in der Vergangenheit erzählt, dass sie ein zweites Mal heiraten wollen. Wo und wann genau das große Fest stattfinden wird - das weiß niemand. Aber die Berge liegen dem Paar auf jeden Fall sehr am Herzen. Lanny stammt ja sogar aus Kärnten. Für ihn wäre ein Ja-Wort in seiner Heimat natürlich etwas ganz Besonderes.

Oder vielleicht doch in Stefanies Heimat, dem schönen Vogtland? Das haben sie noch nicht entschieden, sicher ist aber: Es soll eine kleine Kapelle in idyllischer Natur sein. Ihr erstes Ja-Wort, die standesamtliche Trauung, fand im bayerischen Chiemgau statt. "Es war eine geheime Hochzeit mit nur wenigen Gästen", erinnert sich die beliebte Sängerin an diesen 20. April 2014. So schön es auch war, irgendetwas hat zur perfekten Hochzeit dennoch gefehlt: mehr Gäste, mehr Romantik, mehr Segen!