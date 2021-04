Stefanie Hertel & Ehemann Lanny: Ehe-Probleme!

Wie Stefanie nun verrät, ist es für sie das Wichtigste, dass man sich nach kleinen Streits wieder entgegen kommt und sich nicht aus den Augen verliert. So berichtet sie gegenüber "Leute heute": "Ist, glaube ich, wirklich so, dass man, ja, dadurch dass man dann immer wieder mal auch vielleicht einen Reibungspunkt hat, sich dann aber auch wieder noch näherkommt letztlich. Also das Gefühl habe ich, so empfinde ich das." Und auch Lanny hat zum Thema Beziehung einiges zu sagen!