Stefano Zarrella & Romina Palm: Die Wahrheit über den Trennungsgrund!

Auf Instagram wurden nun Stimmen laut, was wirklich hinter der Trennung des Bruders von Giovanni Zarrella und der GNTM-Beauty stecken könnte. Ein Nutzer schreibt in den Kommentaren unter einem Post von Stefano nun harte Worte: "100%, die war immer so depressiv. Er will Kinder, sie nicht". Ob wirklich der unerfüllte Kinderwunsch des 32-Jährigen hinter dem unerwarteten Liebes-Aus steckt? Die Antwort wissen wohl nur Stefano Zarrella und Romina Palm selbst.

