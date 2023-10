Stephanie zu Guttenberg: Ist ER der wahre Trennungsgrund?

Erst vor wenigen Wochen gab Stephanie zu Guttenberg ihr Ehe-Aus mit Ex-Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg bekannt. 23 Jahre waren die beiden verheiratet. Zwei Töchter krönten ihr Glück. Nach dem Plagiats-Skandal um seine Doktorarbeit flüchteten sie gemeinsam nach Amerika. Doch irgendwann verlor sich die Liebe zwischen Alltagsstress und Arbeitsterminen.

So jedenfalls will es das Paar jetzt hinstellen. Man bleibe weiterhin befreundet. Auch einen Rosenkrieg – etwa um das Millionenvermögen – wird es nicht geben. Ganz sicher? Denn in der feinen Gesellschaft munkelt man etwas anderes: Ein Streit sei nur eine Frage der Zeit. Denn Stephanie zu Guttenberg könnte ihren Mann wegen Herzog Phillip verlassen haben.

Aber stimmt das? Sicher ist nur: Gute Freunde sind die beiden schon lange. Selbst Urlaube verbrachten die beiden schon gemeinsam: Beim Skifahren mit den Familien in der Schweiz. Und auch Philipp ist seit einigen Monaten von seiner Frau getrennt. Wurde aus dieser guten Freundschaft zwischen Stephanie und Philipp also Liebe? Beide schweigen bisher dazu.

Und Noch-Ehemann Karl-Theodor ist geflüchtet. In die Wälder Montanas. Ohne Handy, ohne Internet. "In eine Wirklichkeit ohne (…) Skandale", schreibt er auf seiner Internetseite. Und damit ist doch in der Tat alles gesagt!