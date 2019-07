Eleganter schwarzer Anzug, eine zuckersüße Tochter und oben drauf eine exklusive Designer-Sonnenbrille – gut 20 Jahre nach dem gewaltigen Serienerfolg von „Alle unter einem Dach“ (1989-1998) ist der einst so exzentrischen Sitcom-Star Steve Urkel heute auf kaum wieder zu erkennen. Nahezu ein Jahrzehnt lang verkörperte der US-amerikanische Schauspieler Jaleel White (42) in der US-Sitcom „Alle unter einem Dach“ den beliebtesten Nerd der 1990er Jahre und gewann dabei die Herzen eines Millionenpublikums im Sturm.

Alle unter einem Dach: Hollywood-Sprungbrett oder Karrierebremse?

Heute hat Jaleel White alias Steve Urkel sein Markenzeichen-Outfit, bestehend aus Hochwasserhose, Hornbrille und Hosenträgern, hinter sich gelassen, doch der Weg zum Langzeit-Erfolg in der hartumkämpften Fernsehbranche war steiler als erwartet.

Nach einem Jahrzehnt in der Rolle des Steve Urkel, schien der Schauspieler Jaleel White mit seinem Seriencharakter längst so tief verbunden, dass nach dem plötzlichen Sitcom-Aus hochkarätige Angebote ausblieben. Neben diversen Gastauftritten in der Sitcom „Full House“, konnte der Schauspieler nach 2000 nur einige Nebenrollen in weniger namenhaften Hollywoodproduktionen wie „Lügen haben kurze Beine“ oder „Dreamgirls“ ergattern.

Kein Showbiz ohne Steve Urkel

Doch spätestens als Moderator der Spielshow „Total Blackout“ bewies der einstige Pro7-Serienstar, dass ein Steve Urkel aus dem Showbiz nicht wegzudenken ist. Es folgte ein siebter Platz in der Tanzshow „ “, dem US-amerikanischen Pardon zu „Let’s Dance“ sowie die Rückkehr in die Serienwelt.

Von Dr. House über Navy CIS bis hin zu Castle, auch abseits seiner Rolle als flippiger Nerd Steve Urkel konnte der charmante Amerikaner seine Schauspielkünste Jahrzehnte nach seinem Durchbruch in diversen renommierten Serien unter Beweis stellen.

Jaleel White heute: Glücklicher Instagram-Daddy

Privat hält sich Jaleel White zwar meist bedeckt, doch mit seiner 2009 geborenen Tochter Samaya präsentiert sich der Schauspieler auf Instagram gern als stolzer Daddy. Da seit der Trennung von Mutter Bridget Hardy keine neue Freundin in Sicht ist, verbringt der Erwachsene Jaleel seine Zeit am liebsten mit der Kleinen.

Steve Urkel entführt heute auf eine Zeitreise in die 90er

Äußerte der Schauspieler 2011 noch in einem Interview mit Vanity Fair, dass er „Niemals, Niemals!“ wieder in die Rolle des Steve Urkel schlüpfen würde, können sich Heißblut-Fans des Seriencharakters 2019 endlich freuen. 30 Jahre nach seinem Durchbruch strebt der US-Sitcom-Star ein Comeback als Steve Urkel in der Animationsserie „Scooby-Doo and Guess Who?“ an. Zwar schlüpft Jaleel nicht persönlich in die Hochwasserhosen der 90er Jahre, doch verleiht er dem gleichnamigen Zeichentrick-Charakter seine Stimme.

Serienjunkies müssen bis zum Startschuss in Deutschland auf den Streamingdienst Boomerang zurückgreifen, aber auch auf seinem Instagram-Profil gewährt Jaleel erste spannende Einblicke. Mit den Worten „Bin nach 20 Jahren wieder in die Kabine gegangen und habe ihn synchronisiert, als wäre nie etwas passiert“ lädt er seine Follower auf eine Zeitreise in die 90er Jahre ein.

