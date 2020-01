Martin Klempnow privat: Hat „Dennis aus Hürth“ Freundin & Kinder?

Vor den Kulissen mimt Martin Klempnow seit nunmehr zehn Jahren den 21-jährigen Berufsschüler „Dennis aus Hürth“. Während der begeisterte Konsolenspieler bei seiner Omi wohnt und leidenschaftlich gern Currywurst verschlingt, geht der Schauspieler im echten Leben lieber ins Theater. Doch spätestens seit „Switch Reloaded“ sind der Schauspieler und seine Rolle so eng miteinander verwoben, dass manch ein treuer Zuschauer nicht einmal seinen echten Namen kennt. Bei „Let’s Dance“ wird der Komiker im Februar 2020 nun als Martin Klempnow das Parkett erobern. Grund genug einen Blick auf den Mann hinter den Kulissen zu werfen. Versteckt der Parodist eine Freundin oder sogar Kinder hinter seinem humorvollen Image?

"Dennis aus Hürth" war gestern: Mit seinem neuen Look überrascht Martin Klempnow 2020 auf dem Parkett von "Let's Dance" Foto: TV Now / Claudio Di Lucia

„Dennis aus Hürth“: Martin Klempnow erschafft eine Kunstfigur

Bevor er als „Dennis aus Hürth“ die Comedy-Bühne eroberte, hat Martin Klempnow in seinem Leben schon viele verschiedene Stationen gemeistert. Schon während der Schulzeit stellte der Teenager sein sportliches Talent als Radrennfahrer unter Beweis. Später folgten Jobs als Kabelträger sowie Kartenabreißer bei der WDR-Sendung „Zimmer frei“. Sogar ein abgebrochenes Jura-Studium ziert heute die Vita des 47-jährigen Kölners. Eine Ausbildung an einer Schauspielschule in Hamburg brachte Martin Klempnow 2004 auf die richtige Bahn. Seither ist der Parodist und Synchronsprecher aus der deutschen Comedy-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mal in der „Schillerstraße“, mal bei „Switch Reloaded“, wo Martin Klempnow alias "Dennis aus Hürth" auftritt, werden die Lachmuskeln herausgefordert.

Martin Klempnow: Hat "Dennis aus Hürth" eine Freundin?

Während der Parodist auf der Bühne keine Tabus kennt, bleibt das Geheimnis um sein Privatleben stets ungelöst. Ob Martin Klempnow eine Freundin oder gar Kinder hat, möchte der 46-jährige Kölner bislang nicht verraten. In der Rolle des „Dennis aus Hürth“ hat er bereits das Herz seiner Freundin "Larissa" alias Schauspielkollegin Martina Hill erobert, doch sicherlich ist der erfolgreiche Schauspieler auch im echten Leben ein Frauenheld. Mit blonden Wellen und einer schicken Hornbrille begeisterte Martin Klempnow zuletzt als Moderator beim WDR. Für die Show "Geheimniskrämer" zeigte der gebürtige Kölner eine ganz neue und deutlich ernstere Seiten an sich, die auch dem weiblichen Publikum gefallen dürfte.

Als Moderator von "Geheimniskrämer" begeistert Martin Klempnow heute Frauen wie Männer im Publikum Foto: Getty Images

Denn eigentlich wollte der Mann hinter der Maske nie im Rampenlicht stehen. „RP Online“ verrät Martin Klempnow 2018: „Ich möchte niemandem zu nahe treten, der gerne über den Roten Teppich flaniert. Aber mein Ding ist das nicht. Ich will einfach meine Arbeit machen.“ Ursprünglich stammt der Comedian aus einer soliden Handwerkerfamilie, die Schauspielerei war nie sein Traumberuf. Doch dann kam alles anders. Heute fällt selbst dem gebürtigen Kölner die Abgrenzung von seiner eigenen Rolle schwer: „In manchen von Dennis‘ Träumen erkenne ich meine schon wieder aus der Zeit, als ich 16 oder 18 war. Manchmal reagiere ich sicher auch im echten Leben wie er.“

Privat beweist Martin Klempnow seine soziale Ader

Doch der Parodist hat längst bewiesen, dass er noch viel mehr auf dem Kasten hat, als den Kasper zu spielen. Mit der Bildungskampagne „iCHANCE“, die durch den Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung initiiert wurde, setzt sich der 47-Jährige für das Lesen- und Schreibenlernen bei Analphabeten ein. Neben seinem sozialen Engagement möchte Martin Klempnow bei "Let's Dance" im Februar 2020 seine Fähigkeiten als Tänzer unter Beweis stellen. Diesmal muss "Dennis aus Hürth" allerdings zu Hause bleiben.

