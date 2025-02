"Supertalent"-Star Michael Holderbusch: Schwerer Schicksalsschlag vor seinem Tod

Dann musste er einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im November verstarb seine Mutter. "Auf der Beerdigung hat er es sogar noch geschafft, zu singen," berichtet Kumpel Sinning.

Nun ist Michael Holderbusch selbst im Alter von nur 45 Jahren gestorben – ein großer Verlust, nicht nur für seine Freunde und Familie. Auch Supertalent-Juror Dieter Bohlen (71) trauert um seinen ehemaligen Schützling. Gegenüber "Bild.de" sagte er: "Er war ein Bär von einem Mann, aber auf der anderen Seite super sensibel. Er war mir vom ersten Moment super sympathisch."

Weiter erklärt der Poptitan: "Wenn so ein Mensch so früh gehen muss, ist das immer sehr, sehr traurig. Es tut mir für seine Freunde, Familie und Bekannten sehr leid. Als wir uns unterhalten haben, kam da wirklich ein Typ mit wahnsinnigem Einfühlungsvermögen und Gefühl rüber. Er hat zugehört, verstanden und alles gegeben, was in ihm steckte."