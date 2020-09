Sven Martinek: Die Wahrheit über seine elf Kinder von sieben Frauen

Mittlerweile hat der Womanizer sein Herz endgültig an eine bestimmte Frau verloren! Seit 2018 sind Sven Martinek und Bianca Rütter ein Paar. Die beiden lernten sich auf einer Feier eines gemeinsamen Bekannten kennen und lieben. Nach diversen Affären und Ehen scheint der frauenliebende Schauspieler bei seiner neuen Freundin endlich am Ziel angekommen. Doch auch die neue Frau an der Seite von Sven Martinek ist keine Unbekannte. Immerhin ist die attraktive Blondine die Ex-Frau des beliebten Vox-Hundetrainers Martin Rütter. Mit diesem hat Bianca bereits vier gemeinsame Kinder, die sie ebenfalls in die Beziehung mitgebracht hat.