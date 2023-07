Sylvana Wollny: Bitteres Gesundheits-Update!

Sylvana lag in den letzten zwei Wochen flach. "Hier war es wieder sehr, sehr, sehr ruhig. Sylvana war wieder mega erkältet. Bis gestern ging wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe so dollen Husten gehabt und auch schwer Luft bekommen", klagt sie ihren Instagram-Followern ihr Leid. Vor zwei Tagen dachte die Tochter von Silvia Wollny, dass es ihr besser geht. "Dann waren Flo und ich ein bisschen Shoppen. Kaum waren wir zu Hause und schon ging es wieder los. Wir waren bisher nicht einmal am Strand." Denn die kleine Familie ist zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern in die Türkei gereist.