Sylvana Wollny: Überraschende Baby-Beichte

Wenn Sylvana an ihre Schwangerschaften zurückdenkt, wird sie emotional. "Das war eine ganz besondere Zeit", schwärmt die 30-Jährige jetzt im Interview mit "Promiflash". Da liegt die Frage nah, ob Sylvana und ihr Verlobter Florian Köster sich noch mehr Kids wünschen. "Aktuell bin ich glücklich mit meinen beiden Prinzessinnen", erklärt sie. Ausschließen will das TV-Sternchen Baby Nummer 3 aber nicht. "Man soll ja niemals nie sagen! Wer weiß, was das Leben noch mit sich bringt."