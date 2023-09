Sylvie Meis: Bittere Blamage vor ganz Deutschland!

Bei "Love Island" ist Sylvie Meis als Moderatorin in diesem Jahr gefragt, wie in keiner Staffel zuvor. Nicht nur moderiert sie die Paarungszeremonien der Kandidaten, auch im Live-Talk mit Oli P. ist sie mit von der Partie. Eigentlich sollte das für sie als erprobten TV-Profi kein Problem sein. Oder doch? Jetzt geschah live in der Sendung eine Panne, die die Fans nun empörte - Sylvie ist vor ganz Deutschland aufgeflogen.