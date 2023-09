"Love Island": Bittere Enttäuschung! TV-Aus direkt nach Show-Start?

Bei "Love Island" ist in diesem Jahr alles anders! Nicht nur steht Moderatorin Sylvie Meis nun ein neuer Mann zur Seite, Oli P., auch den Zuschauern wird in dieser Staffel viel mehr Mitspracherecht gegeben. Bereits in der ersten Folge durften sie die frisch gebildeten Couples neu durchmischen und nach ihrem Ermessen vercouplen. Auch die neue Kategorie "The Power of the Zuschauer" entschied, welche Granate noch live in die Villa einziehen durfte. Von dem neuen Konzept scheinen die Fans der Sendung jedoch alles andere als angetan zu sein.