Sylvie Meis: Bittere Erkenntnis nach der Trennung

"Manchmal kann ich mein Glück kaum fassen", so schwärmte Sylvie kürzlich gegenüber "Closer" über ihre Ehe und das perfekte Patchwork-Leben. "Ich bin so dankbar, dass ich mich so großartig mit Estavana verstehe und dass Niclas Raffael so gerne hat", erklärte sie. Doch dieses Glück ist jetzt nur zweieinhalb Jahre nach der Hochzeit zerbrochen. Und das, obwohl Sylvie alles daran setzte, ihre Ehe aufrecht zu erhalten. "Man muss sich fragen: Was kann ich Gutes für den anderen tun – und damit meine ich keine teuren Geschenke. Ein Zettelchen mit einer Liebesbotschaft, ein kleiner Anruf oder ein Dinner-Date als Überraschung: Man muss Zeit zu zweit finden und ganz viel miteinander sprechen", so Sylvie.

Doch genau diese Zeit fehlte den beiden. Sylvie wohnt in Hamburg, Niclas mit seinem Job als Künstler quasi auf der ganzen Welt. Und das war vermutlich auch der Trennungsgrund. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", teilen uns die beiden über ihr Management mit. Doch statt Mitleid und Zuspruch hagelt es für Sylvie nach der Trennung nur Hass und Häme. Unter ihren Instagram-Postings findet sich eine Flut böser Kommentare. "Ich kann kaum fassen, was ich da lesen muss", erzürnt sich eine Vertraute der 44-Jährigen gegenüber "Closer". "Es dürfte doch klar sein, was Sylvie gerade durch macht. Etwas mehr Respekt wäre da angebracht!“ Sylvie selbst, möchte sich dazu nicht äußern. Sie flüchtete mit ihrem besten Freund André Borchers in die Sonne Mexikos. "Etwas Besseres hätte sie nicht tun können", so die Vertraute. "Dort kann sie abschalten, die Seele heilen lassen und mit neuer Kraft zurückkommen!" Und wer weiß, vielleicht findet Sylvie ja doch noch eines Tages ihr lang ersehntes Happy End…

