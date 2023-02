Sylvie Meis: Bitterer Schlag nach der Trennung!

Doch gerade diese vertrauten Posen, in denen sich der 36-Jährige und die Neu-Single-Frau zeigen, scheinen bei einigen Instagram-Nutzern gar nicht gut anzukommen. Auf der Social Media-Plattform muss sich Sylvie Meis in den Kommentaren nun einiges anhören. Unter den Urlaubspostings der Beauty wurden nun Stimmen laut, wie: "Ohje Sylvie, ich mag dich sehr, aber muss man sich nach der Trennung deines Mannes so präsentieren? Bisschen zurückhaltender wäre schon angebracht", "Jede Hochzeit sieht nach Inszenierung aus, nie meint sie es ernst oder interessiert sich ernsthaft für die Ehe. Es ist immer nur sie um die es gehen soll. Die Frau ist so traurig." oder "Hat das Stil und Klasse, sich am Tag nach der Veröffentlichung der Trennung an seinen besten Freund zu kuscheln?".

Ob sich Sylvie diese harte Kritik nach ihrer Trennung wohl zu Herzen nehmen wird? Aktuell scheint sie die Ablenkung im Mexiko-Urlaub erst einmal zu genießen. Vielleicht ist es ja genau das, was die Frisch-Getrennte gerade braucht...

