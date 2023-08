Sylvie Meis: Dating-App-Beichte!

Gegenüber "Bild" verrät Sylvie nun, was sie von Dating-Apps hält: Im Gegensatz zu ihrer Moderatoren-Kollegin Cathy Hummels kann sie sich nicht vorstellen, auf Tinder, Raya und Co. ihren Traummann zu finden: "Ich bin auf keiner Dating-App angemeldet. Vielleicht, wenn ich mit 60 Jahren immer noch Single bin, dann melde ich mich vielleicht an. Ich kenne so viele Leute, die bei 'Raya' sind und da eine Chance bekommen." Doch trotzdem sieht die 45-Jährige kein großes Potenzial in Dating-App-Bekanntschaften. "Was man nie vergessen darf: Diese Dating-Apps sind wie bei Instagram. Viele Leute bearbeiten ihre Fotos so sehr. Da weiß man beim Date dann gar nicht, wer da kommt. Vor allem: Die meisten wollen doch nichts Festes.", erklärt Sylvie.