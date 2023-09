Sylvie Meis: "Ich glaube noch immer an die große Liebe"

Ab dem 11. September wird Sylvie Meis wieder einmal die Kuppelshow "Love Island" moderieren - und Flirttipps für ihre Schützlinge hat die 45-Jährige direkt parat: "Beim Flirten sollte man offen, witzig, natürlich und offensiv sein. Am besten Augenkontakt herstellen und ein bisschen lächeln. Vor allem aber muss man sein Herz öffnen. Wenn man die Liebe sucht, muss man sich auch die Mühe machen, jemanden kennenzulernen.", erklärt Sylvie.

In Sachen Liebe hatte es Sylvie selbst in letzter Zeit allerdings schwer. Doch ihre Hoffnung auf die große Liebe gibt sie trotz allem nicht auf: "Ja, für mich gibt es die große Liebe und ich bin auch davon überzeugt, dass man mehrere große Lieben haben kann. Weil wir als Menschen so viele verschiedene Lebensphasen durchlaufen und uns dabei auch verändern. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum es so viele Trennungen gibt. Meine Realität ist, dass zu meinem neuen Ich auch wieder eine neue große Liebe kommt.", erklärt die Moderatorin.

Wie ihr Traummann sein soll, weiß Sylvie selbstverständlich auch: "Er braucht die richtige Mischung aus Charisma, Humor, Intelligenz und auch das Aussehen muss stimmen. Es muss alles zusammenpassen. Natürlich ist es heute mit 45 ganz anders als damals, als ich 25 war und Rafael kennengelernt habe. Ich bin heute ein anderer Mensch durch meine Erfahrungen, mein Leben hat sich verändert. Ich glaube, wenn der Richtige vor mir steht, dann weiß ich es."

Doch auch wenn sie ihren Traummann findet, wäre die Ex-Frau von Rafael van der Vaart aktuell nicht bereits für etwas Neues: "Nein, ich genieße das Leben im Moment und würde mich freuen, wenn ich irgendwann wieder bereit für eine richtige Beziehung wäre. Im Moment bin ich es noch nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht flirte, ich flirte gerne, aber es bleibt bei einem Augenzwinkern und einem Lächeln. Aber bei mir dauert es nie lange, da muss sich keiner Sorgen machen.", verrät Sylvie abschließend.