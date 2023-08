Patricia Blanco: Dating-App-Beichte! Geht es ihr dabei nur ums Geld?

Auf Instagram schilderte Patricia Blanco jetzt ihre Pläne - sie will sich die Promi-Dating-App "Raya" holen, über die sich schon Promi-Paare, wie Sarah Engels und ihr jetziger Mann Julian Engels kennengelernt haben. Obwohl Patricia dem ganzen Konzept noch etwas kritisch gegenübersteht, hat sie Hoffnung. Sie verrät: "Ich gehe auf diese Internetplattform, 'Raya'. [...] Da muss ich mich jetzt erstmal anmelden und ganz ruhig. Ich stehe eigentlich gar nicht auf so Sachen. Ich glaube da auch nicht wirklich dran, ich muss das live sehen, vor mir und dann kann ich mich verlieben oder nicht." Doch scheinbar ist die Männerwelt schon bevor sich die Tochter von Roberto Blanco dort angemeldet hat, begeister von der Idee. Patricia berichtet: "Ich kriege jetzt lauter Anfragen. [...] Männer wollen mir ihren Kontostand und sowas schicken. Ey Leute stopp, stopp. Also ganz ruhig Leute, aber vielen Dank für die ganzen Anfragen und Kontostände brauche ich nicht." Weiter macht sie noch einmal klipp und klar deutlich, dass sie auf Geld im Dating keinen Wert zu legen scheint: