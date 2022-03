Sylvie Meis: Fremd-Flirt! Nun kommt alles raus

Bei RTLZWEI startet am Montag die neue Staffel von "Love Island". Die Kandidaten werden in den kommenden Wochen die Zeit in einem 300-Quadratmeter-Anwesen verbringen. Sylvie Meis ist von der neuen Villa begeistert. Mir gefällt der Landhaus-Stil und das viele Holz. An das neue Schlafzimmer muss man sich erstmal gewöhnen, dann ist es aber auch toll. Hier kann man sich definitiv verlieben oder noch mehr. Hauptsache, es geht zur Sache!", verrät sie in der "Bild"-Zeitung.

