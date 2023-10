Sylvie Meis: Hochzeit im Turbogang? Ihr Lächeln verrät alles

"Sylvie nahm Wim als Begleitung zur Hochzeit ihrer besten Freundin Emi auf Mallorca mit", verrät eine Quelle aus Sylvies Freundeskreis gegenüber "Closer". "Es war für sie ein großer Wunsch, dass Wim ihre Vertrauten kennenlernt. Sie fühlt sich einfach sehr wohl mit ihm – bei ihm kann sie sie selbst sein!" Doch es blieb nicht bei dem Mallorca-Abstecher – die Turteltauben verbrachten anschließend einen traumhaften Liebesurlaub auf der knapp 10 Millionen Euro teuren Jacht des Unternehmers. "Closer" erwischte sie bei der Überfahrt von Formenteras Traumstrand Ses Illetes nach Ibiza. Dort statteten sie dem örtlichen Szenelokal eine Stippvisite ab, um nach einem Aufenthalt im Hafen zurück nach Palma zu schippern. Und wie geht es nun weiter? "Ich bin aktuell sehr glücklich", verriet Sylvie erst kürzlich im Gespräch mit "Closer". Und mochte auch eine dritte Hochzeit nicht kategorisch ausschließen: "Mein Motto ist immer: Sag niemals nie", deutete sie augenzwinkernd an. Man darf also gespannt sein, ob tatsächlich noch mal die Hochzeitsglocken läuten. Wie heißt es doch so schön: Aller guten Dinge sind drei.