Sylvie Meis: Liebesgeständnis an einen anderen Mann nach der Trennung!

Alles aus zwischen Sylvie Meis und Ehemann Nr. 2 Niclas Castello! Die Moderatorin und der Künstler gaben nun ganz überraschend ihr Ehe-Aus bekannt. Noch im September 2020 heirateten die beiden ganz romantisch in der Toskana - nun ist nach nur knapp 3 Jahren wieder Schluss. Das bestätigte Sylvie nun schweren Herzens gegenüber "Bild": "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind". Doch auf einen Mann in ihrem Leben kann sie sich jetzt verlassen! Wer ist der Schönling an ihrer Seite?