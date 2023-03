Sylvie Meis: Lügen & Seitensprünge - Die beste Freundin nahm ihr den Mann weg

Silvester 2012 feierten die Blondine und ihr damaliger Ehemann, Fußball-Star Rafael van der Vaart, gemeinsam mit Sabia und Freunden in das neue Jahr. Sylvie postete in der Nacht noch ein fröhliches Foto von sich und Gatte Rafael – eng umschlungen mit ihrer Busenfreundin! Was dann passierte, schockierte die lustige Runde! In dem 400 Quadratmeter großen Penthouse des Paares in Hamburg kam es zu einem heftigen Streit. Angeblich ging es um einen Seitensprung von Rafael van der Vaart. Sylvie war rasend eifersüchtig, stellte ihn zur Rede. Im Streit soll Rafael seine Frau geschlagen haben, dass sie zu Boden ging. Später behauptete er, dass er Sylvie nur geschubst hätte. Zum Schluss spielte es keine Rolle mehr. Die Ehe war nicht mehr zu retten.

Nach der verhängnisvollen Silvesternacht verkündete das Paar seine Trennung. Die Moderatorin weinte sich bei ihrer Freundin Sabia aus. Doch diese schnappte sich drei Monate nach dem überraschenden Liebes-Aus Sylvies Noch-Ehemann. Was für ein Vertrauensbruch! Ein schlimmer Rosenkrieg begann, der in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Wie lange diese Liaison zwischen Rafael und Sabia schon ging, das fragte sich sicher auch Sylvie. "Wir kennen uns seit Jahren, waren immer gute Freunde. In den letzten Wochen haben sich bei uns überraschend große Gefühle entwickelt", erklärte Rafael seine Liebe.

Ein Happy End gab es für die beiden trotzdem nicht. Die Trennung kam nach zweieinhalb Jahren. Sein Glück fand Rafael 2016 mit der Handballspielerin Estavana Polman, 2017 kam Tochter Jesslynn zur Welt.

Sylvie hat weniger Glück in der Liebe. Sie gab gerade die Trennung von ihrem Mann Niclas Castello bekannt, mit dem sie knapp zweieinhalb Jahre verheiratet war. Immerhin: Diesmal ging ihre Ehe ohne großes Drama zu Ende...

