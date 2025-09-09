Neue Hochzeit für Sylvie Meis? Ihre Antwort ist eindeutig

Wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, ist es schon mal schwierig, einer nicht öffentlichen Person zu zeigen, wie das eigene Leben ist. Dann muss die Person auch noch Verständnis dafür haben und damit umgehen können – schwierig. Bei mir ist es außerdem immer so, dass die Männer bis zum Gehtnichtmehr analysiert werden. Es wird gesagt: Ist er denn gut genug für sie? Was kann er überhaupt? Da muss man als Mann wirklich stark sein, um sich nicht von Beginn an als „Herr Meis“ zu fühlen, obwohl man vielleicht selbst jede Menge aufgebaut hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass jeder etwas von deinem Partner will und er auch noch DMs auf Instagram erhält. Ist man stark genug, das alles zu ignorieren? Wenn man frisch verliebt ist, ist das alles einfach. Aber wenn man in einer Phase ist, wo das alles nicht mehr so gut läuft, sieht es anders aus.