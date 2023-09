Sylvie Meis: Schock-Szenen in Eppendorf! Ihre Erzfeindin Sabia ist zurück

Bis jetzt: Sabia ist zurück! Die Zeitschrift "CLOSER" entdeckte sie im fliederfarbenen Sommerkleid in der Eppendorfer Landstraße – eben die Straße, in der Sylvie wohnt. Nur wenige Meter von der Wohnung ihrer Erzfeindin entfernt bummelt Sabia gemeinsam mit ihrer Tochter seelenruhig durch die Straßen und verschwindet letztendlich in einem Nagelstudio. Und auch abends ließ sich Sabia noch einmal blicken: Unweit Sylvies Lieblings-Italiener "La Bruschetta" in Winterhude tauchte sie auf der Geburtstagsparty von Model Alena Gerber auf. Die 34-Jährige mietete das Edellokal "Patio", in dem bis spät in die Nacht getanzt wurde. Mit dabei: Sabia. Doch trotz zahlreicher anwesender Medienvertreter wollte sie lieber im Hintergrund bleiben. "Nein, ich möchte nichts sagen, vielleicht eines Tages wieder", vertröstet sie "CLOSER". "Ich bin privat hier und freue mich, mit Alena ihren Geburtstag zu feiern." Wie sie über die alten Geschichten denkt, bleibt also noch immer ihr Geheimnis. Doch es scheint kein Zufall zu sein, dass Sabia ausgerechnet jetzt wieder auftaucht und dann auch noch in geringster Entfernung zu ihrer ehemals besten Freundin. Was sie im Schilde führt? Unklar. Aber was Sylvie vom plötzlichen Auftauchen hält, dürfte klar sein...