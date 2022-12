Sylvie Meis: So kurz vor Weihnachten! Ihr Familienglück ist zerbrochen

Die Geschenke liegen bereit, die Lichter am Baum leuchten, die Familie sitzt harmonisch am Tisch und freut sich auf die leckere Gans … Ja, Weihnachten könnte so schön sein – wären da nicht der Ex und der ewige Spagat, es allen recht machen zu wollen! Sylvie Meis kann ein Lied davon singen, denn auch in diesem Jahr droht bei ihr mächtig Zoff unterm Tannenbaum! Grund ist die inzwischen mehr als komplizierte Familienkonstellation: Sylvie und Ehemann Niclas Castello sind in Hamburg ansässig, Sylvies Sohn Damián wohnt seit zwei Jahren bei Papa Rafael, dessen Freundin Estavana und Stiefschwesterchen Jesslyn in Dänemark. Sylvies Eltern Rita und Ron sind in Belgien; Bruder Daniel, zu dem sie ein inniges Verhältnis pflegt, lebt in Holland. Unmöglich, den kompletten Clan unter einen Hut zu bringen!