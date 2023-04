Sylvie Meis: Traurige Baby-Beichte!

Schließlich hat sich die Moderatorin immer ein Geschwisterchen für ihren Sohn aus der Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart gewünscht. Doch das Schicksal machte ihr einen Strich durch die Rechnung. 2009 erhielt die hübsche Blondine die Schockdiagnose Brustkrebs. Das Medikament Tamoxifen, das sie seitdem nimmt, führt zu einer frühzeitigen Menopause und erschwert eine Schwangerschaft erheblich: "Es gibt keine Garantie, dass ich noch mal Kinder bekommen kann", klagte sie.

Und heute? Seit der Trennung von Ehemann Niclas Castello vor sechs Wochen hat sie den letzten Funken Hoffnung auf ein Baby endgültig begraben. Schließlich möchte sie "ein Kind nur mit dem richtigen, festen Partner haben". Wie traurig für die Wahl-Hamburgerin, für die Muttersein "on top of everything" (zu Deutsch: "das Allergrößte") ist.

Aber sie hat ja noch Damián. Und der talentierte Nachwuchskicker, der beim dänischen Fußballverein Esbjerg unter Vertrag ist, macht die 45-Jährige gerade richtig stolz …