Sylvie Meis: Zurück zum Ex! Ihre alte Liebe ist neu entflammt

Er grinst verschmitzt, während er das Hotel Rosewood Villa Magna in Madrid verlässt. Das Handy in der Hand, um gleich das nächste Date klarzumachen? Sie schaut ebenfalls immer wieder auf ihr Telefon, in Begleitung einer Freundin hat es den Anschein, als ob sie nichts mit dem attraktiven Typen zu tun hätte. Doch dem ist nicht so! Denn die beiden, die sich da gaaanz zufällig am selben Ort aufhalten, sind keine Unbekannten: Es handelt sich um Moderatorin Sylvie Meis und ihren Beinahemal-Boyfriend Luis Medina Abascal!