Andererseits rechtfertigt die 32-Jährige ihr Verhalten gegenüber dem Influencer-Pärchen auch: „Häää, ich darf doch wohl sauer sein an die Anstifter, die uns gewählt haben und auch andere drängen wollten? Es geht ja um MEINEN Verbleib im Sommerhaus, soll ich sagen: ‚Ach, kein Stress mein Lieber, komm trinken wir was, und dann packe ich halt schonmal meine Sachen‘? Ich bin ja nicht ins Sommerhaus gekommen, um als Erste schon wieder zu gehen, ohne triftigen Grund?! Und er hat im Haus nie den Mund aufbekommen, aber im Hintergrund Strippen ziehen war er auf einmal ganz vorne mit dabei“, antwortet sie auf Nachfrage, warum alle so auf Ryan losgegangen seien.