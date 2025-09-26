Tara Tabitha: So ehrlich spricht sie über Furz-Vorwürfe und Sommerhaus-Streit
Auf Instagram nahm sich Tara Tabitha jetzt die Zeit, ihren Fans Rede und Antwort zu stehen. In einer Fragerunde sprach der „Sommerhaus“-Star offen über private Themen und das Drama im TV – mit Antworten, die es in sich haben.
Tara Tabitha meldet sich in ihrer Instagram-Story zur „Sommerhaus”-Thematik zu Wort.
© RTL
Tara Tabitha ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In einer Instagram-Story stellte sie sich jetzt den Fragen ihrer Fans – und gab überraschend ehrliche Antworten zu ihrem Freund Dennis, zu Ryan und zu den hitzigen Auseinandersetzungen im „Sommerhaus”.
Tara über Dennis und das „Furzkonzert“
Ein Fan wollte wissen: „Wie hältst du das Furzkonzert aus täglich?“ – eine klare Anspielung auf Taras Partner Dennis Lodi, der in der Show mehrfach mit seinen „Furzkonzerten” für Lacher (und Augenrollen) sorgt. Doch Tara reagierte entspannt: „Soll ich jetzt Schluss machen, weil er manchmal pupst?? Dennis behandelt mich extrem gut und respektvoll und ich soll nen Streit vom Zaun brechen, weil er manchmal pupst?? Fast jeder Mann pupst in einer längeren Beziehung. Die Rache bekommt er schon zuhause, da pupse ich zurück. Nur öffentlich nicht.“
Reue im Rückblick: Streit um Ryan und Lina
Doch nicht nur witzige Fragen wurden gestellt. Einige Fans wollten wissen, ob Tara es bereue, Ryan im „Sommerhaus“ falsch eingeschätzt zu haben. Ihre Antwort fiel ehrlich aus: „Es tut mir auf jeden Fall leid, im Nachhinein zu sehen, wie sehr das alles im Haus Ryan und Lina mitgenommen hat.“ Damit gesteht sie ein, dass die Konflikte im Nachhinein härter wirkten, als sie es im Moment selbst wahrgenommen hatte.
Andererseits rechtfertigt die 32-Jährige ihr Verhalten gegenüber dem Influencer-Pärchen auch: „Häää, ich darf doch wohl sauer sein an die Anstifter, die uns gewählt haben und auch andere drängen wollten? Es geht ja um MEINEN Verbleib im Sommerhaus, soll ich sagen: ‚Ach, kein Stress mein Lieber, komm trinken wir was, und dann packe ich halt schonmal meine Sachen‘? Ich bin ja nicht ins Sommerhaus gekommen, um als Erste schon wieder zu gehen, ohne triftigen Grund?! Und er hat im Haus nie den Mund aufbekommen, aber im Hintergrund Strippen ziehen war er auf einmal ganz vorne mit dabei“, antwortet sie auf Nachfrage, warum alle so auf Ryan losgegangen seien.
Mit ihren Antworten zeigt Tara, dass sie sich auch nach den Dreharbeiten nicht scheut, die Dinge aus ihrer Perspektive klarzustellen – egal, ob private Kleinigkeiten mit Dennis oder öffentliche Streitereien im Haus. Ob es um Pups-Witze oder um harte Vorwürfe geht – Tara Tabitha nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihre Instagram-Story beweist, dass sie auch nach den TV-Ausstrahlungen bereit ist, Fans Einblicke zu geben und Kritikern entgegenzutreten. Damit bleibt sie eine der polarisierendsten Kandidatinnen im „Sommerhaus der Stars“.