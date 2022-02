Tara Tabitha: Schon wieder neu verliebt?

Gefolgt von vier Herz-Emojis. Aber geht da wirklich etwas mit dem beliebten Dschungel-Doktor? Wohl kaum! Sie beendet ihr Statement ebenfalls mit den Worten "*Ironie Off*", womit auch dem Letzten klar sein sollte, dass diese Aussage nicht besonders ernst gemeint war. Zumal Dr. Bob auch glücklich mit seiner Frau Annette Miles verheiratet ist. Da stehen Taras Chancen wohl ohnehin sehr schlecht. Doch sie selbst ist sich sicher: "Irgendwann kommt schon mein Mister Right", wie sie zuletzt in einem Live Stream auf Instagram verriet.

Dr. Bob ist im Dschungelcamp schon oft Zeuge verschiedener Beauty-Enthüllungen geworden. Welche besonders krass waren, erfährst du im Video: