Tessa Bergmeier: Sie leidet noch immer! Abrechnung mit dem "Sommerhaus"

Damals eckte der TV-Star bei den anderen Kandidaten an – vor allem mit Alessia Herren knallte es irgendwann. Bei der Wiedersehens-Show bekam Tessa sogar eine Panikattacke und musste kurzzeitig das Studio verlassen.

InTouch Online hat mit Tessa gesprochen. Auf die Frage, wie sie auf die Zeit zurückblickt, erklärt sie: "Wenn ich heute auf meine Zeit im 'Sommerhaus der Stars' zurückblicke, war es eine sehr belastende Erfahrung. Die Konflikte, besonders mit Alessia Herren, haben alte Wunden aufgerissen, und der Vorfall mit der Messer-Bedrohung war traumatisch."

Aber sie hat auch was aus dieser Erfahrung mitgenommen! "Dennoch hat mir die Zeit gezeigt, wie wichtig es ist, für meine Überzeugungen wie Veganismus und Selbstliebe einzustehen. Obwohl es eine emotionale Grenzerfahrung war, habe ich dabei auch viel über meine innere Stärke gelernt", so die 35-Jährige. So sehr sie die Show auch belastet hat, sie lässt sich nicht unterkriegen.

