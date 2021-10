"The Masked Singer": Krasse Enthüllung! Das Kostümgeheimnis wurde ausgeplaudert!

Und dann begann das große Versteckspiel. "Das war schrecklich. Bei jedem Satz musste man aufpassen, was man sagt, verrät oder aus Versehen erwähnt. Warum bin ich wo? Warum bin ich heiser? Warum konnte ich dienstags nicht und so weiter …" Die Einzige aus dem Umfeld, die davon wusste, war Thores Angetraute. "Jana wusste es von Anfang an, weil ohne ihre Zustimmung dieser Stress gar nicht möglich gewesen wäre. Wir mussten zusammen ein Lügengerüst aufbauen." Und das, so sagt er, sei gar nicht so einfach gewesen, denn die Produktionsmitarbeiter der Sendung kannten ihn bereits aus anderen Drehs und ahnten, wer unter dem Monstronauten-Kostüm steckte. "Sehr viele Kollegen haben mich auf meine Teilnahme angesprochen. Vom Regisseur über die Kameraleute bis zum Gesangs-Coach. Mich kannten theoretisch 90 Prozent des Teams aus anderen Shows. Das war echt ein Spießrutenlauf."

Er habe damals zu extrem unkonventionellen Methoden greifen müssen, um seine Identität so gut wie möglich zu verschleiern. "Ich saß in Sturmhaube auf dem Klo, das passiert sonst nur Bankräubern oder Spezialeinheiten. Bei der Produktion weiß nur eine Handvoll Leute, wer unter den Masken steckt. Nur in den Garderoben dürfen Handschuhe, Maske, Sturmhaube und die neutralen Klamotten ausgezogen werden. Selbst die Securitys, die dich zur Toilette begleiten, um zu gucken, ob da jemand drin ist, wissen nicht, wen sie vor sich haben."