The Voice of Germany: Bill Kaulitz packt aus! "Shirin muss sich Sorgen machen"

Sender ProSieben hat bekannt gegeben, dass im neuen Ableger "The Voice Rap" kein Geringere als Kool Savas als Coach dabei ist. "Ich freue mich sehr! Das ist mein altes Idol aus der Kindheit (...) Richtig geiler Rap-Coach! Einen besseren gibt es gar nicht für den Job", schwärmt Tom Kaulitz in seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch die Freude könnte ihm schnell vergehen. Denn: Der Gewinner des Rap-Specials zieht direkt ins "The Voice"-Halbfinale und könnte ihm am Ende sogar den Sieg vor der Nase wegschnappen. Doch Bruder Bill sieht's gelassen. "Rap wird für Team Toll keine Konkurrenz wird", glaubt er. Bei seiner Kollegin sieht das dagegen anders aus.